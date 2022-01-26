СМИ: США обсуждают размещение «тысяч» солдат в странах НАТО в Восточной Европе

По информации телеканала, США хочет таким размещением опередить «любое потенциальное вторжение России на Украину, чтобы показать поддержку перед лицом продолжающейся агрессии Москвы».

Согласно данным CNN, для размещения дополнительных войск рассматриваются территории Румынии, Болгарии и Венгрии.

В то же время отмечается, что окончательное решение пока не принято.

Ранее заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман заявила, что Украина еще не достигла нужного уровня, для того, чтобы получить план действий для вступления в НАТО.

