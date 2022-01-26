Шерман зявила, что Россия применит силу до середины февраля

Шерман отметила, что в США «видят все признаки» скорого нападения России на Украину.

В то же время, замгоссекретаря США подчеркнула, что Украина пока не может получить план действий для вступления в членство НАТО, так как страна еще не достигла нужного уровня.

Ранее фракция «Единая Россия» попросила правительство России о помощи в поставках военной продукции в ДНР и ЛНР для защиты от агрессии Киева.

