Шерман зявила, что Россия применит силу до середины февраля
Заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман заявила, что в Вашингтоне уверены, что Россия применит силу в отношении Украины уже до середины февраля. Об этом сообщает ТАСС.
Шерман отметила, что в США «видят все признаки» скорого нападения России на Украину.
В то же время, замгоссекретаря США подчеркнула, что Украина пока не может получить план действий для вступления в членство НАТО, так как страна еще не достигла нужного уровня.
Ранее фракция «Единая Россия» попросила правительство России о помощи в поставках военной продукции в ДНР и ЛНР для защиты от агрессии Киева.
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