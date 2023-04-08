СМИ: США не пересмотрели отношения с Саудовской Аравией

В 2022 году Вашингтон обещал «пересмотреть состояние американо-саудовских отношений», а президент США Джо Байден грозил последствиями для королевства из-за решения о сокращении нефтедобычи. Однако никаких «последствий или сдвигов» во взаимодействии двух стран не наблюдается.

Politico отмечает, что на этой неделе глава ЦРУ Уильям Бернс даже совершил неожиданную поездку в Саудовскую Аравию, чтобы таким образом подтвердить тесные разведывательные связи между государствами.

