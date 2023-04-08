СМИ: США не пересмотрели отношения с Саудовской Аравией
США не стали пересматривать отношения с Саудовской Аравией после прошлогоднего решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Об этом пишет Politico.
В 2022 году Вашингтон обещал «пересмотреть состояние американо-саудовских отношений», а президент США Джо Байден грозил последствиями для королевства из-за решения о сокращении нефтедобычи. Однако никаких «последствий или сдвигов» во взаимодействии двух стран не наблюдается.
Politico отмечает, что на этой неделе глава ЦРУ Уильям Бернс даже совершил неожиданную поездку в Саудовскую Аравию, чтобы таким образом подтвердить тесные разведывательные связи между государствами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru