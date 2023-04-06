Саудовская Аравия и Иран восстановили дипотношения
6 апреля 202314:26
Министры иностранных дел Саудовской Аравии и Ирана при посредничестве Китая провели первую официальную встречу, восстановив дипломатические отношения.
Иранский министр Хосейн Амирабдоллахиан назвал встречу «началом официальных дипломатических отношений между Тегераном и Эр-Риядом».
По итогам встречи главы ведомств заявили, что стороны продолжат расширять сотрудничество, а также проработают вопрос упрощения выдачи виз гражданам двух стран.
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6 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru