Саудовская Аравия и Иран восстановили дипотношения

Министры иностранных дел Саудовской Аравии и Ирана при посредничестве Китая провели первую официальную встречу, восстановив дипломатические отношения.

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Иранский министр Хосейн Амирабдоллахиан назвал встречу «началом официальных дипломатических отношений между Тегераном и Эр-Риядом».

По итогам встречи главы ведомств заявили, что стороны продолжат расширять сотрудничество, а также проработают вопрос упрощения выдачи виз гражданам двух стран.



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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ДипломатияИранСаудовская Аравия

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