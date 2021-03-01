СМИ: США на этой неделе введут санкции против РФ из-за Навального

Администрация президента США Джо Байдена намерена уже на этой неделе ввести санкции против России из-за приговора оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники в администрации.

США анонсировали скорое введение новых санкций против России

Кроме того, американские власти планируют координировать с Евросоюзом новые ограничения в отношении России.

На минувшей неделе в Белом доме заявляли, что новые санкции в отношении России будут введены «в течение недель».

Ранее в понедельник постпреды стран-членов Евросоюза запустили техническую процедуру оформления новых индивидуальных санкций в отношении россиян, причастных к ситуации с Навальным.

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