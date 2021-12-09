Политолог назвал «сдерживание» России основным просчетом США на Украине

Политолог отмечает, что сохранение независимости Украины как элемент политики национальной безопасности США связано в первую очередь со стремлением не допустить возрождения СССР. В связи с этим «многие дурные стороны нынешнего украинского общества вроде роста этнического национализма, как правило, игнорируются правительством и СМИ США».

При этом Соединенные Штаты проявляют «безразличие, а то и неприкрытую враждебность по отношению к культурному плюрализму и региональному разнообразию украинского общества». Петро напомнил о введенных на Украине жестких ограничениях в отношении оппозиционных СМИ — «злостный акт политической цензуры», который Вашингтон поддержал под предлогом защиты суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, на Украине отмечается «стремительный» рост коррупции.

«Эти примеры, а с ними и ряд других, выявляют главную проблему американской стратегии в отношении Украины — речь не идет и никогда не шла об Украине; вопрос всегда был в сдерживании России», — считает профессор.

Петро добавил, что действия Вашингтона могут спровоцировать очередной виток холодной войны, и в худшем случае США окажутся втянутыми в это противостояние, пишет «Свободная пресса».

