В Венесуэле заработала платежная система «Мир»

Российская платежная система «Мир» начала работу в Венесуэле. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.

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По словам зампреда правительства, в республике заработали более 80 тысяч платежных терминалов.

Ранее председатель Центробанка Венесуэлы Каликсто Хосе Ортега Санчес сообщил, что картами «Мир» можно пользоваться на всей территории республики. Пока использование российской платежной системы возможно только через терминалы Банка Венесуэлы.

В июне карты «Мир» начали принимать на курортном острове Маргарита в Венесуэле, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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