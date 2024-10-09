СМИ: США и арабские страны тайно ведут переговоры с Ираном

По данным СМИ, стороны обсуждают одновременное примирение «на всех фронтах». При этом Израиль не участвует в переговорах, но проинформирован об их ходе. В то же время Тель-Авив еще не сообщал Вашингтону о своей позиции относительно консультаций.

«Мы находимся в позиции силы, остановка огня будет на наших условиях», — отметил в беседе с телеканалом высокопоставленный израильский чиновник.

По его словам, в числе требований вывод сил движения «Хезболла» за реку Эль-Литани и уничтожение всей его военной инфраструктуры близ границы.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия США и их дипломатическая активность спровоцировали ухудшение ситуации на Ближнем Востоке, напоминает 360.ru.

