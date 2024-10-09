СМИ: США и арабские страны тайно ведут переговоры с Ираном
Правительство США и несколько арабских стран ведут тайные переговоры с Ираном о прекращении огня на Ближнем Востоке. Об этом сообщает израильский «12 канал».
По данным СМИ, стороны обсуждают одновременное примирение «на всех фронтах». При этом Израиль не участвует в переговорах, но проинформирован об их ходе. В то же время Тель-Авив еще не сообщал Вашингтону о своей позиции относительно консультаций.
«Мы находимся в позиции силы, остановка огня будет на наших условиях», — отметил в беседе с телеканалом высокопоставленный израильский чиновник.
По его словам, в числе требований вывод сил движения «Хезболла» за реку Эль-Литани и уничтожение всей его военной инфраструктуры близ границы.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия США и их дипломатическая активность спровоцировали ухудшение ситуации на Ближнем Востоке, напоминает 360.ru.
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