СМИ: США хотят превратить Черное море в натовское «озеро»

Отношения России и США вновь обострились на фоне инцидента с истребителем MQ-9, который упал в Черное море. США обвинили Россию в воздействии на беспилотник, Москва же вновь призвала уважать свои границы. Сначала Вашингтон заявлял, что и дальше продолжит свои полеты, позже стало известно, что Европейское командование ВС США экстренно отменило несколько вылетов дронов в черноморском регионе.

Министерство обороны России организует подъём беспилотного летательного аппарата США со дна Чёрного моря, если посчитает это необходимым для безопасности и интересов страны. С таким комментарием ранее выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

