СМИ: США хотят превратить Черное море в натовское «озеро»

США хотят превратить Черное море в «озеро» стран НАТО, пишет турецкое издание Cumhuriyet. Газета отмечает, что Турция считает, что море принадлежит всем странам в равной мере.

По словам автора статьи, Вашингтон пытается помешать Турции, которая еще во время холодной войны добивалась гармонии и баланса в Черном море. Издание отмечает, что для своих целей в регионе США хотят использовать Украину и Грузию и даже ведут переговоры о возможном их вступлении в НАТО.

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Отношения России и США вновь обострились на фоне инцидента с истребителем MQ-9, который упал в Черное море. США обвинили Россию в воздействии на беспилотник, Москва же вновь призвала уважать свои границы. Сначала Вашингтон заявлял, что и дальше продолжит свои полеты, позже стало известно, что Европейское командование ВС США экстренно отменило несколько вылетов дронов в черноморском регионе.

Министерство обороны России организует подъём беспилотного летательного аппарата США со дна Чёрного моря, если посчитает это необходимым для безопасности и интересов страны. С таким комментарием ранее выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияЧерное МореНАТО
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