СМИ: США хотят поставить во главе Турции «второго Зеленского»

США желают поставить во главе Турции президента, подобного украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом пишет обозреватель турецкого издания Haber7 Озгюр Байрак.

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Журналист напомнил, что в Турции вскоре пройдут президентские выборы: они назначены на 14 мая. Однако США не нуждаются в победе действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, отмечает РЕН ТВ.

«Они намерены поставить в Анкаре своего человека, как это было с Киевом, чтобы "новая кровь" принимала участие в борьбе Запада против России», — пишет Байрак.

По словам журналиста, Вашингтон уже выбрал «актера» из турецкой оппозиции, перед которой поставили задачу взять на себя роль Зеленского, отмечает Ura.ru. Однако пока американская сторона и турецкие политики не пришли к конкретному соглашению.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидентские ВыборыСШАТурция

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