СМИ: США хотят поставить во главе Турции «второго Зеленского»
США желают поставить во главе Турции президента, подобного украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом пишет обозреватель турецкого издания Haber7 Озгюр Байрак.
Журналист напомнил, что в Турции вскоре пройдут президентские выборы: они назначены на 14 мая. Однако США не нуждаются в победе действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, отмечает РЕН ТВ.
«Они намерены поставить в Анкаре своего человека, как это было с Киевом, чтобы "новая кровь" принимала участие в борьбе Запада против России», — пишет Байрак.
По словам журналиста, Вашингтон уже выбрал «актера» из турецкой оппозиции, перед которой поставили задачу взять на себя роль Зеленского, отмечает Ura.ru. Однако пока американская сторона и турецкие политики не пришли к конкретному соглашению.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru