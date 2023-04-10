СМИ: США боятся, что утечка документов подорвет отношения с союзниками

Утечка секретных документов Пентагона, которые указывают на то, что Соединенные Штаты вели шпионскую деятельность не только за конкурентами, но и за союзниками, крайне встревожила американских официальных лиц. Об этом сообщил телеканал CNN.

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Отмечается, что официальные лица США опасаются, что такая ситуация может поставить под угрозу источники и подорвать важные международные отношения. По данным издания, ряд документов разоблачают масштабы прослушивания Вашингтоном своих ключевых союзников, в частности Южную Корею, Израиль и Украину.

Ранее Reuters со ссылкой на анонимных чиновников в Вашингтоне сообщил, что администрация Белого дома не исключает, что попавшие в интернет секретные материалы Пентагона по Украине являются подделкой. Указывалось, что документы могли сфальсифицировать, чтобы нанести ущерб национальной безопасности США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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