СМИ: США боятся, что утечка документов подорвет отношения с союзниками

Отмечается, что официальные лица США опасаются, что такая ситуация может поставить под угрозу источники и подорвать важные международные отношения. По данным издания, ряд документов разоблачают масштабы прослушивания Вашингтоном своих ключевых союзников, в частности Южную Корею, Израиль и Украину.

Ранее Reuters со ссылкой на анонимных чиновников в Вашингтоне сообщил, что администрация Белого дома не исключает, что попавшие в интернет секретные материалы Пентагона по Украине являются подделкой. Указывалось, что документы могли сфальсифицировать, чтобы нанести ущерб национальной безопасности США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

