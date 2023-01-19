The Telegraph: Споры вокруг танков показали, что Запад ослабляет поддержку Киева

Отсутствие единогласия по вопросу поставки танков Киеву показывает, что поддержка Украины со стороны западных государств понемногу сходит на нет. Такое мнение выразил обозреватель The Telegraph Кон Кофлин.

«Бездонная бочка»: Украина требует больше вооружения от Запада

По его словам, Вашингтон больше не испытывает былого энтузиазма в отношении помощи Киеву. Кофлин отметил, что республиканцы поставили под сомнение политику администрации Байдена в отношении Украины. Обозреватель подчеркнул, что скоро Конгресс США ограничит военную помощь.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что Берлин готов передать Киеву танки Leopard 2, но при условии, что Вашингтон поставит Украине свои танки Abrams, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 9 января, ни один из союзников Киева не сделал достаточно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападУкраина
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