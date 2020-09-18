СМИ: Список одномандатников «Единой России» в Госдуме обновится наполовину
Из 200 депутатов-одномандатников «Единой России» шансы переизбраться на выборах в 2021 году имеют от 60 до 100 человек – те, кто реально работал в своём округе, пишет РБК со ссылкой на источник в партии и собеседника, близкого к Кремлю.
Ещё порядка 50 человек по разным причинам не хотят переизбираться в Госдуму, так что состав кандидатов-одномандатников от «ЕР» может обновиться как минимум наполовину, говорится в публикации.
Источники РБК также рассказали об идее максимально увеличить число региональных групп в избирательном списке «Единой России» на предстоящих думских выборах – примерно до 70. В таком случае будет реализован принцип «один регион – одна группа», чтобы каждую группу могли возглавить популярные губернаторы-единороссы. Если рейтинг главы региона слабый, то во главе списка его заменят более популярной кандидатурой, а если в регионе губернатор от другой партии, то субъект могут объединить в одну группу с одним из соседних.
Идея ещё только обсуждается, окончательное решение в партии ещё не приняли, подчеркнул источник издания.
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