СМИ: Спецпосланник Трампа Уиткофф может встретиться с Путиным 13 марта
11 марта 202506:33
Специальный посланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует провести встречу с лидером России Владимиром Путиным 13 марта, сообщает Axios.
Источник издания указал, что до этого все еще может измениться, однако пока встреча запланирована на четверг.
Ранее о возможной встрече написал Bloomberg, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Спецпосланник Трампа Уиткофф может встретиться с Путиным 13 марта
- Журналист Херш: Зеленского скоро заменят и стрельба прекратится
- СМИ: Украинские беспилотники попали в жилые дома в Подмосковье
- США обещали не оказывать военную помощь России
- В Домодедово и Раменском уничтожили летевшие на Москву беспилотники
- Журналист Карлсон: Украина не является суверенным государством
- США: Зеленский не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии
- Овечкин сообщил, что планирует вернуться в московское «Динамо»
- Радиостанция Судного дня передала загадочные сообщения
- СМИ: В РФ пройдут масштабные операции по выявлению украинских террористов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru