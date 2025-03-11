СМИ: Спецпосланник Трампа Уиткофф может встретиться с Путиным 13 марта

Специальный посланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует провести встречу с лидером России Владимиром Путиным 13 марта, сообщает Axios.

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Источник издания указал, что до этого все еще может измениться, однако пока встреча запланирована на четверг.

Ранее о возможной встрече написал Bloomberg, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP / Evelyn Hockstein
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