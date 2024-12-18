СМИ: Спецпосланник Трампа по Украине может посетить Москву
Спецпосланник по Украине избранного президента США Кит Келлог не исключил посещение Москвы для сбора информации. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.
По данным агентства, в январе спецпосланник намерен посетить Киев, также запланированы поездки в Лондон, Париж, Рим. Келлог может совершить визит в Москву, если его пригласят в российскую столицу.
Bloomberg подчеркивает, что поездка спецпосланника в Россию будет направлена на сбор информации, а не реализацию какой-либо политической цели.
Ранее Кит Келлог допустил, что при участии новой американской администрации конфликт на Украине может завершиться в ближайшие месяцы, сообщает РЕН ТВ.
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