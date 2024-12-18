СМИ: Спецпосланник Трампа по Украине может посетить Москву

По данным агентства, в январе спецпосланник намерен посетить Киев, также запланированы поездки в Лондон, Париж, Рим. Келлог может совершить визит в Москву, если его пригласят в российскую столицу.

Bloomberg подчеркивает, что поездка спецпосланника в Россию будет направлена на сбор информации, а не реализацию какой-либо политической цели.

Ранее Кит Келлог допустил, что при участии новой американской администрации конфликт на Украине может завершиться в ближайшие месяцы, сообщает РЕН ТВ.

