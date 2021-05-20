«Безнаказанный» отдых? Зачем Мосгордуме четыре месяца каникул

Депутаты Мосгордумы уйдут в отпуск на четыре месяца. Их каникулы продлятся с 24 мая по 19 сентября. Два депутата – бывший представитель Госдумы и нынешний председатель комиссии Мосгордумы – поспорили в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН», насколько оправдан такой перерыв.

Экс-депутат Госдумы, оппозиционер Дмитрий Гудков, намеревавшийся баллотироваться в Мосгордуму в 2019 году, но получивший отказ в регистрации, в беседе с «Радиоточкой НСН» заметил, что московские депутаты подотчетны только одному избирателю – президенту, поэтому могут сделать себе такой отпуск, какой захотят.

«Оппозиция проголосовала против этого, причем она не получает зарплату. В Мосгордуме на профессиональной основе (то есть получая зарплату - прим. НСН) работают председатель Думы, заместитель и председатели комиссий. Чем они будут заниматься, сказать сложно. Кто-то будет заниматься избирательной кампанией, кто-то своими личными делами. Когда нет настоящих выборов, они отчитываются перед единственным избирателем. В нашей стране это Владимир Путин. Если они согласовали с ним каникулы, то могут заниматься чем угодно. При таких «выборах» они неподотчетны народу. Они всегда зачистят политическую поляну и не пустят оппозиционеров, поэтому избиратель даже не сможет наказать депутатов за прогулы, плохую работу, плохие законы», - возмутился Гудков.

Четырехмесячные каникулы для московских парламентариев предложил ввести вице-спикер Степан Орлов. Он объяснил, что из-за пандемии многие мероприятия в избирательных округах отменялись и теперь депутатам нужно время, чтобы их провести, отработать обращения граждан и при необходимости провести предвыборную кампанию. При этом пока известно о выдвижении в Госдуму только одного депутата Мосгордумы. Речь о Евгении Ступине из КПРФ. Гудков согласился с мнением, что это странная история с легкой профанацией.

«А какие выборы у московских депутатов? Если депутаты избираются в Госдуму, они должны об этом заявить. Как я понимаю, депутаты Мосгордумы в Госдуму кроме одного не баллотируются, поэтому какая здесь может быть избирательная кампания? А потом у депутатов Московской городской думы не так много и дел. Они два раза в неделю заседают, это не так сложно. Можно все законы объединить. И проголосовать за один день, например», - считает бывший парламентарий.

На вопрос, удобно ли быть работать депутатом в Москве, имея такое большое время для отдыха, Гудков не дал однозначного ответа.

«Кто представляет власть, удобно. Кто оппозицию – не очень», - отреагировал Гудков.

А вот глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, режиссер Евгений Герасимов рассказал «Радиоточке НСН», что, несмотря на четырехмесячный перерыв в заседаниях столичного парламента, депутатской работы у него хватает.

«Продолжаю работать на два фронта. У нас не будет заседаний, это ответственная работа, они занимают много времени. Но как было у меня в месяц четыре приема, так и осталось: округ, партийные, в Союзе кинематографистов. Будут круглые столы, комиссии, в том числе по поправкам по культуре, которые были приняты в бюджет с моей подачи. Я заслушиваю Москино 21-го. Это огромная программа, которой не было никогда. Она у нас возникла, мэр это все дело активно поддержал. Одно из важнейших достижений комиссии - это возможность помочь кинематографистам снимать в Москве. Раньше требовалось больше тридцати подписей и печатей, которые надо было поставить, чтобы начать снимать. Сегодня это одно окно. Это помогает организовать съемку со всеми ведомствами: дорога, МЧС, транспорт, полиция и так далее. Сейчас, наверное, только Москино показывает отечественное документальное кино. Это огромная и интереснейшая работа», - рассказал он.

Также глава комиссии добавил, что во время 4-месячных каникул у депутатов появится время на встречи с избирателями.

«Работа не прекращается, единственное, что наши избиратели реально немного сетуют, что у нас из-за пандемии несколько уменьшилась возможность встречаться, общаться. Сейчас такая возможность появляется», - заявил Герасимов.

Как передает телеканал «Дождь», депутатам Мосгордумы сохранят зарплату, которая может достигать 500 тысяч рублей с премиями и доплатами. При этом получают зарплату не все парламентарии, а только спикер, его замы, а также председатели комиссий. Всего таких 15 человек, из них 11 относятся к фракциям «Единой России» и «Моей Москвы». Остальные депутаты работают на безвозмездной основе.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в интервью НСН поддержал инициативу Минфина сократить расходы на депутатов. В министерстве предложили снизить расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации в 2021-2023 годах почти на 2 миллиарда рублей.

