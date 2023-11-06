Песков: Путин еще не делал заявлений о своем участии в выборах в 2024 году

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ещё не делал никаких заявлений по поводу своего решения об участии в президентских выборах в 2024 году, сообщает РИА Новости.

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Комментируя сообщение агентства Reuters о том, что российский лидер якобы принял решение участвовать в выборах президента, он указал, что кампания ещё не объявлялась.

«Никаких заявлений Путин на этот счёт не делал. Да и сама кампания официально ещё не объявлялась», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил временно отменить предстоящие выборы президента России, намеченные на 17 марта 2024 года, из-за спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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