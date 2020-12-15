СМИ сообщили подробности третьего пакета санкций ЕС против Белоруссии

Сотрудник «Радио Свобода» Рикард Йозвяк сообщил в своём Твиттере, что 16 декабря Евросоюз одобрит третий пакет санкций в отношении юридических и физических лиц из Белоруссии.

По информации Йозвяка, в чёрный список, который Совет ЕС официально представит 17 декабря, попали 29 граждан Белоруссии и 7 компаний.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что третий пакет санкций будет направлен против организаций, бизнеса и частных лиц, финансирующих Александра Лукашенко и его правительство.

Первый пакет санкций против Минска был введён Евросоюзом 2 октября, второй - 6 ноября. Ограничительные меры коснулись 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко, а также представителей силовых структур. Им запретили посещать страны ЕС, а их счета в европейских банках, если таковые имеются, будут заморожены.

Санкции в отношении Белоруссии Евросоюз вводит на фоне протестов, которые начались после президентских выборов 9 августа. По официальным данным ЦИК, более 80% голосов были отданы за Александра Лукашенко, но оппозиция считает, что результаты выборов были сфальсифицированы. Евросоюз также не признал победу действующего президента.

