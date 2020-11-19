СМИ сообщили об ужесточении санкций ЕС против Белоруссии

Новый пакет санкций в отношении Белоруссии будет введен в действие в ближайшие недели, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

Собеседник агентства рассказал, что министры иностранных дел ЕС договорились в кратчайшие сроки подготовить новый пакет санкций по Белоруссии, который «будет включать структуры, финансирующие президента Лукашенко». При этом какие именно структуры финансируют белорусского лидера не уточняется.

Евросоюз уже дважды вводил санкции против Минска, под которые попали 55 представителей руководства страны, в том числе глава государства Александр Лукашенко и силовики - им запретили въезд в ЕС, а их счёта в европейских банках, в случае обнаружения, будут заморожены.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что новый чёрный список войдёт больше белорусских чиновников, а также новые виды рестриктивных мер.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа и продолжаются до сих пор. Оппозиция заявила о фальсификации официальных результатов, согласно которым победил Александр Лукашенко.

Главы внешнеполитических ведомств стран ЕС заявили, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, передаёт «Свободная пресса». Лукашенко ответил, что Белоруссия не нуждается в том, чтобы другие страны признавали итоги выборов.