СМИ сообщили об участии французских министров в подпольных вечеринках

По его словам, если данные факты будут подтверждены, то организаторы и участники будут привлечены к ответственности, написал глава МВД страны в Twitter.

Ранее телеканал M6 показал репортаж, в котором сообщалось, что в якобы действующем подпольном ресторане районе Парижа официанты и клиенты не носят маски. При этом в заведении собрались десятки человек, которые не соблюдали социальную дистанцию.

Напомним, лидер французской партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон раскритиковал правительство, которое отказалось от использования вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства.

Он считает, что медленные темпы вакцинации вызваны «политическими мотивами».

