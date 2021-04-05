СМИ сообщили об участии французских министров в подпольных вечеринках

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил проверить достоверность информации СМИ, которые сообщали об участии ряда французских министров в подпольных вечеринках в парижских ресторанах, которые должны быть закрыты из-за эпидемии COVID-19.

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По его словам, если данные факты будут подтверждены, то организаторы и участники будут привлечены к ответственности, написал глава МВД страны в Twitter.

Ранее телеканал M6 показал репортаж, в котором сообщалось, что в якобы действующем подпольном ресторане районе Парижа официанты и клиенты не носят маски. При этом в заведении собрались десятки человек, которые не соблюдали социальную дистанцию.

Напомним, лидер французской партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон раскритиковал правительство, которое отказалось от использования вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства.

Он считает, что медленные темпы вакцинации вызваны «политическими мотивами».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусРесторанФранция
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