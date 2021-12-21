СМИ сообщили об отсутствии в НАТО консенсуса по переговорам с Россией
НАТО не пришла к консенсусу по вопросу переговоров с Россией о гарантиях безопасности и их формате. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, союзники по Североатлантическому альянсу «смирились с необходимостью» вести переговоры с РФ: западные военные, стремясь избежать прямого отказа от предложений российской стороны, пытаются определить «области взаимного согласия» и урегулировать ситуацию.
При этом западные чиновники в частном порядке отвергают почти все предложения РФ как невозможные, неправдоподобные и противоречащие договорам, заключенным после холодной войны. Вместе с тем на Западе признают, что «закрытие двери» в ответ на дипломатическое предложение российской стороны может ухудшить текущую ситуацию: пространства для переговоров с Москвой не будет.
Financial Times подчеркивает, что страны НАТО и Евросоюза пока обсуждают, как ответить на предложенные Россией проекты договоренностей. Сейчас единого мнения относительно формата переговоров и их участников нет. Кроме того, источники газеты считают, что будет трудно найти области для обстоятельной беседы.
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