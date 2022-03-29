СМИ сообщили о вызове трех прибалтийских послов в МИД России
Министерство иностранных дел России вызвало послов Эстонии, Латвии и Литвы, дипломатам сообщат о высылке сотрудников прибалтийских дипведомств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«К 12:00 в МИД вызваны три прибалтийских посла в связи с российским решением, основанном на принципе взаимности, о высылке их дипломатов», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее Латвия и Эстония выслали по три российских дипломата, Литва — четырех. Россиян обвинили в «противоречащей дипломатическому статусу» деятельности, распространении пропаганды и «подрыве безопасности».
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