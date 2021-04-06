СМИ сообщили о встрече Лаврова со спецпредставителем США по климату
6 апреля 202111:57
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткую встречу со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, передает ТАСС.
Накануне глава российского МИД прибыл с официальным визитом в Индию в рамках подготовки виртуального саммита по климату, напоминает RT.
Как сообщил журналистам источник в Нью-Дели, Лавров и Керри обсудили климатическую повестку. Встреча состоялась в гостинице, где остановились политики.
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6 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru