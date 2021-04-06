СМИ сообщили о встрече Лаврова со спецпредставителем США по климату

Накануне глава российского МИД прибыл с официальным визитом в Индию в рамках подготовки виртуального саммита по климату, напоминает RT.

Как сообщил журналистам источник в Нью-Дели, Лавров и Керри обсудили климатическую повестку. Встреча состоялась в гостинице, где остановились политики.

