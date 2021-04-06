Лавров заявил о планах возобновить «московский формат» по урегулированию в Афганистане

Россия планирует возобновить работу «московского формата» по урегулированию в Афганистане. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индийскому изданию Hindustan Times.

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«По мере продвижения афганского мирного процесса вперед планируем возобновление работы этого механизма», — рассказал глава российского МИД.

Как отметил Лавров, благодаря участию государств-соседей Афганистана и США в переговорном процессе возможна координация содействия национальному примирению, сообщает Газета.ру.

Российский министр считает, что в усилиях по урегулированию в Афганистане должна принимать участие Индия, отмечает RT.

Лавров 18 марта на заседании расширенной «тройки» (Россия, США, Китай, Пакистан) по афганскому урегулированию отмечал, что Москва при необходимости готова организовать переговоры на своей площадке, напоминают Известия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыАфганистанСергей Лавров
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