Лавров заявил о планах возобновить «московский формат» по урегулированию в Афганистане

«По мере продвижения афганского мирного процесса вперед планируем возобновление работы этого механизма», — рассказал глава российского МИД.

Как отметил Лавров, благодаря участию государств-соседей Афганистана и США в переговорном процессе возможна координация содействия национальному примирению, сообщает Газета.ру.

Российский министр считает, что в усилиях по урегулированию в Афганистане должна принимать участие Индия, отмечает RT.

Лавров 18 марта на заседании расширенной «тройки» (Россия, США, Китай, Пакистан) по афганскому урегулированию отмечал, что Москва при необходимости готова организовать переговоры на своей площадке, напоминают Известия.

