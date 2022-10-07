Эрдоган заявил о новой встрече с Путиным через три-четыре дня
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на очную встречу с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие «три-четыре дня», сообщает РИА Новости.
Лидеры двух стран провели телефонные переговоры, на которых обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Украине, сообщила канцелярия турецкого президента.
«Сегодня день рождения господина Путина. Я хотел поздравить его, а он в свою очередь поблагодарил за наше посредничество», - отметил Эрдоган.
Он также выразил намерение обсудить с Путиным при встрече возможные переговоры России и Украины.
Ранее Владимир Путин и Реджеп Таип Эрдоган по телефону обсудили события на Украине, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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