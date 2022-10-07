Эрдоган заявил о новой встрече с Путиным через три-четыре дня

«Сегодня день рождения господина Путина. Я хотел поздравить его, а он в свою очередь поблагодарил за наше посредничество», - отметил Эрдоган.

Он также выразил намерение обсудить с Путиным при встрече возможные переговоры России и Украины.

Ранее Владимир Путин и Реджеп Таип Эрдоган по телефону обсудили события на Украине, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

