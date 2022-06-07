СМИ сообщили о возможной отставке губернаторов пяти регионов

Отмечается, что такое решение может быть принято по результатам рейтинга влияния губернаторов Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), подготовленного в мае. Своих постов могут лишиться главы Хакасии, Орловской и Оренбургской областей, Коми, Красноярского края.

Как отметил глава АПЭК Дмитрий Орлов, у пяти глав субъектов РФ есть устойчивые показатели. Однако факторы, способные привести к отставке, перевешивают их.

Осенью в России пройдет единый день голосования, 11 сентября граждане выберут глав 15 регионов, напоминает Газета.ру.

