СМИ сообщили о скорой отставке гендиректора «Сухого»

«Сухой» - один из крупнейших холдингов «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК). В ОАК не стали комментировать ситуацию, назвав распространившиеся сведения слухами.

Известно, что сейчас 58-летний Озар находится на больничном.

РИА Новости не называют причины возможной отставки. Неназванный чиновник аппарата правительства при этом сказал «Ведомостям», что свою роль сыграли неудачи последнего времени. Это, в частности, крушение первого серийного Су-57 за несколько дней до торжественной церемонии в декабре 2019 года, из-за которого передача самолёта в войска была отложена на 2020-й.

