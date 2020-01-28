СМИ сообщили о скорой отставке гендиректора «Сухого»

28 января 202009:07

Вопрос об отставке генерального директора ПАО «Сухой» Игоря Озара может быть рассмотрен в четверг на заседании совета директоров этой компании. Об этом сообщил информированный источник РИА Новости, а также два источника «Ведомостей» - топ-менеджеры предприятий авиационной промышленности.

Упавший Су-57 тестировался на запредельных режимах полёта

«Сухой» - один из крупнейших холдингов «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК). В ОАК не стали комментировать ситуацию, назвав распространившиеся сведения слухами.

Известно, что сейчас 58-летний Озар находится на больничном.

РИА Новости не называют причины возможной отставки. Неназванный чиновник аппарата правительства при этом сказал «Ведомостям», что свою роль сыграли неудачи последнего времени. Это, в частности, крушение первого серийного Су-57 за несколько дней до торжественной церемонии в декабре 2019 года, из-за которого передача самолёта в войска была отложена на 2020-й.

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ФОТО: Wikipedia
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