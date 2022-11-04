СМИ сообщили о провале новой «холодной войны» Запада против России
Новая «холодная война» против России идет не так хорошо, как предполагали на Западе, и США могут быть обречены на «одинокую битву». Об этом пишет Bloomberg.
Агентство отметило, что в отношениях западных стран произошел раскол из-за нежелания государств ставить свои экономические интересы под удар ради США.
«Поездка [канцлера Германии Олафа] Шольца в Пекин, в то время как Соединенные Штаты решительно и всесторонне выступают против сотрудничества с КНР, показывает раскол в отношениях Вашингтона не только с Берлином, но и со всем миром», — говорится в материале.
Bloomberg указывает, что глобальные экономические интересы не будут подчиняться воле Вашингтона. Противоречия США и мира могут обостриться после саммита G20 в Индонезии. Отмечается, что на мероприятии готовы принять глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. В то же время в Бразилии к власти пришел «стойкий союзник» Пекина Лула да Силва.
«Наконец, канцлер Германии Олаф Шольц станет первым высокопоставленным западным лидером, посетившим Китай за три года — [президент США Джо] Байден может быть обречен на одинокую битву», — пишет агентство.
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