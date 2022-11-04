Си Цзиньпин провел встречу с Шольцем в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин провел в Пекине встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что китайский лидер принял коллегу в Доме народных собраний. Как отметил Си Цзиньпин, Шольц — «первый европейский лидер, прибывший в КНР с визитом после проведения XX съезда Коммунистической партии Китая».
Лидер КНР напомнил, что в этом году исполняется 50 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Германией. Си Цзиньпин указал на важность развития сотрудничества между государствами в соответствии с принципами взаимного уважения и обоюдной выгоды.
Кроме того, председатель КНР выразил уверенность, что визит Шольца укрепит взаимопонимание и взаимное доверие двух стран, углубит практическое сотрудничество и наметит планы по дальнейшему развитию двусторонних отношений, пишет RT.
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