Си Цзиньпин провел встречу с Шольцем в Пекине

Отмечается, что китайский лидер принял коллегу в Доме народных собраний. Как отметил Си Цзиньпин, Шольц — «первый европейский лидер, прибывший в КНР с визитом после проведения XX съезда Коммунистической партии Китая».

Лидер КНР напомнил, что в этом году исполняется 50 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Германией. Си Цзиньпин указал на важность развития сотрудничества между государствами в соответствии с принципами взаимного уважения и обоюдной выгоды.

Кроме того, председатель КНР выразил уверенность, что визит Шольца укрепит взаимопонимание и взаимное доверие двух стран, углубит практическое сотрудничество и наметит планы по дальнейшему развитию двусторонних отношений, пишет RT.

