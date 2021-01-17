СМИ сообщили о планах Камалы Харрис уйти с поста сенатора 18 января
Избранная вице-президент США Камала Харрис намерена покинуть пост кресло сенатора Конгресса США от штата Калифорния в понедельник, 18 января. Об этом информирует газета The Hill со ссылкой на помощников Харрис.
«Она уведомила губернатора (Калифорнии Гэвина – прим. НСН) Ньюсома и направила официальное уведомление о том, что она уйдет в отставку в понедельник, 18 января», - цитирует сообщение одного из помощников Харрис ТАСС
Также сообщается, что Харрис в тот же день сделает официальное заявление о своем уходе из сената.
Напомним, инаугурация избранного президента США Джо Байдена запланирована на 20 января в Вашингтоне.
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