СМИ сообщили о планах Камалы Харрис уйти с поста сенатора 18 января

Избранная вице-президент США Камала Харрис намерена покинуть пост кресло сенатора Конгресса США от штата Калифорния в понедельник, 18 января. Об этом информирует газета The Hill со ссылкой на помощников Харрис.

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«Она уведомила губернатора (Калифорнии Гэвина – прим. НСН) Ньюсома и направила официальное уведомление о том, что она уйдет в отставку в понедельник, 18 января», - цитирует сообщение одного из помощников Харрис ТАСС

Также сообщается, что Харрис в тот же день сделает официальное заявление о своем уходе из сената.

Напомним, инаугурация избранного президента США Джо Байдена запланирована на 20 января в Вашингтоне.

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ФОТО: instagram.com/kamalaharris
ТЕГИ:СенаторыКонгресс СШАВыборы в США
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