СМИ сообщили о планах Камалы Харрис уйти с поста сенатора 18 января

«Она уведомила губернатора (Калифорнии Гэвина – прим. НСН) Ньюсома и направила официальное уведомление о том, что она уйдет в отставку в понедельник, 18 января», - цитирует сообщение одного из помощников Харрис ТАСС

Также сообщается, что Харрис в тот же день сделает официальное заявление о своем уходе из сената.

Напомним, инаугурация избранного президента США Джо Байдена запланирована на 20 января в Вашингтоне.

