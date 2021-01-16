Байден выдвинул кандидатов на посты заместителей госсекретаря

Уэнди Шерман – кандидат на пост первого замгоссекретаря. Она руководила командой переговорщиков с Ираном при Бараке Обаме и была заместителем госсекретаря.

На пост еще одного первого заместителя Байден выдвинул своего давнего помощника по внешней политике госсекретаря Брайана Маккиона.

Виктория Нуланд претендует на должность замгоссекретаря по политическим вопросам. В ее активе 30 лет работы в Госдепе, где она отвечала за российское и постсоветское направление. Она была постпредом при НАТО и спецпосланником по Договору об обычных вооружениях в Европе, отмечает RT.

Замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности в команде Байдена может стать Бонни Дженкинс. Она возглавляет организацию «Цветные женщины за продвижение мира, безопасности и трансформацию подхода к конфликтам», пишет Газета.ru. Ее кандидатуру Байдену предложила Нуланд.

Накануне Reuters со ссылкой на источник сообщила, что действующий президент США Дональд Трамп планирует покинуть Вашингтон утром 20 января, в день инаугурации избранного президента Джо Байдена.



