СМИ сообщили о новой идее команды Трампа о завершении конфликта на Украине

Переходная администрация избранного президента США Дональда Трампа обсуждает новый сценарий завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По данным издания, в Вашингтоне предлагают заморозить текущую линию фронта и объявить по всей ее протяженности демилитаризованную зону. Также план команды Трампа предполагает, что Киев откажется от членства в НАТО еще по меньшей мере на 20 лет. За это американская сторона продолжит снабжать Украину вооружениями.

Как отметил в беседе с изданием неназванный член команды Трампа, США может обучать украинских военных, оказывать Киеву другую поддержку, однако заниматься этим в первую очередь будут страны Европы.

«Мы не посылаем американских мужчин и женщин поддерживать мир на Украине. И мы не платим за это», — указал собеседник Wall Street Journal.

Ранее Дональд Трамп заявил, что намерен положить конец всем конфликтам, напоминает 360.ru.

