СМИ сообщили о намерении Сирии разорвать дипотношения с Украиной

Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источники в МИД страны.

Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией

Ранее Киев заявил о разрыве дипотношений с Дамаском из-за признания Донецкой и Луганской народных республик. Украинская сторона анонсировала санкции против юридических и физических лиц Сирии и торговое эмбарго, напоминает телеканал «360».

«Официальный источник в Министерстве иностранных дел и по делам экспатриантов сообщил, что Сирийская Арабская Республика решила разорвать дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципом взаимности», — отмечается в сообщении SANA.

Фактически связи между двумя государствами не поддерживались с 2018 года. Тогда Киев отказался продлить действие резидентских виз сирийских дипломатов, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дипломатические ОтношенияУкраинаСирия
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