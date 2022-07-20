СМИ сообщили о намерении Сирии разорвать дипотношения с Украиной
Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источники в МИД страны.
Ранее Киев заявил о разрыве дипотношений с Дамаском из-за признания Донецкой и Луганской народных республик. Украинская сторона анонсировала санкции против юридических и физических лиц Сирии и торговое эмбарго, напоминает телеканал «360».
«Официальный источник в Министерстве иностранных дел и по делам экспатриантов сообщил, что Сирийская Арабская Республика решила разорвать дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципом взаимности», — отмечается в сообщении SANA.
Фактически связи между двумя государствами не поддерживались с 2018 года. Тогда Киев отказался продлить действие резидентских виз сирийских дипломатов, напоминает RT.
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