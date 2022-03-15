СМИ сообщили о намерении помощника Байдена провести разговор с Патрушевым

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан хочет провести телефонные переговоры с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники.

Пушилин заявил, что у Украины уже есть химическое оружие

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс 11 марта заявил, что Россия способна провести операцию «под ложным флагом» на Украине, а также может попытаться применить химическое оружие, напоминает телеканал «360».

По данным агентства, Салливан планирует «предостеречь Кремль от подобных действий». Однако разговор советника американского президента с Патрушевым еще не согласован, отмечают Известия.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Телефонный РазговорСШАНиколай Патрушев
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