Экс-советник Пентагона предрек распад НАТО из-за ситуации вокруг Украины

НАТО распадется, если не начнутся переговоры по Украине, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор, передает канал Redacted News.

По его словам, альянс создавался с оборонительной целью, но его теперь пытаются использовать как «наступательное оружие».

«Если мы все больше будем давить на НАТО, то альянс развалится», - сказал он.

«Это всё ерунда!»: В Турции исключили выход из НАТО, несмотря на провокации

Ранее заместитель председателя турецкой партии «Родина» Этхем Санджак заявил, что страна может покинуть НАТО через полгода из-за провокационных действий в адрес Анкары.

При этом турецкий политолог Исмаил Тогрул в беседе с НСН говорил, что Турция не рассматривает вариант выхода из НАТО, несмотря на разногласия из-за Швеции и Финляндии.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаНАТО
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