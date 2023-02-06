Экс-советник Пентагона предрек распад НАТО из-за ситуации вокруг Украины
НАТО распадется, если не начнутся переговоры по Украине, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор, передает канал Redacted News.
По его словам, альянс создавался с оборонительной целью, но его теперь пытаются использовать как «наступательное оружие».
«Если мы все больше будем давить на НАТО, то альянс развалится», - сказал он.
Ранее заместитель председателя турецкой партии «Родина» Этхем Санджак заявил, что страна может покинуть НАТО через полгода из-за провокационных действий в адрес Анкары.
При этом турецкий политолог Исмаил Тогрул в беседе с НСН говорил, что Турция не рассматривает вариант выхода из НАТО, несмотря на разногласия из-за Швеции и Финляндии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru