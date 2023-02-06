Экс-советник Пентагона предрек распад НАТО из-за ситуации вокруг Украины

НАТО распадется, если не начнутся переговоры по Украине, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор, передает канал Redacted News.

По его словам, альянс создавался с оборонительной целью, но его теперь пытаются использовать как «наступательное оружие».

«Если мы все больше будем давить на НАТО, то альянс развалится», - сказал он.