СМИ сообщили о госпитализации Назарбаева

Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева госпитализировали. Об этом сообщил бывший директор телеканала «Хабар 24» Александр Аксютиц со ссылкой на собственные источники.

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Как отметил Аксютиц, Назарбаев находится в одной из больниц Астаны.

«Ему проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что, возможно, будет хирургическое вмешательство», - написал Аксютиц в соцсетях.

В свою очередь, журналистка Динара Сатжан отметила, что экс-президент отправился на плановую операцию.

Официальных подтверждений от представителей Назарбаева пока не последовало.

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Фото: nurotan.kz
ТЕГИ:ГоспитализацияНазарбаевКазахстан
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