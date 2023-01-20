СМИ сообщили о госпитализации Назарбаева

Евросоюз продолжит обсуждать новые санкции против России Сербия всё еще не намерена присоединяться к антироссийским санкциям Зеленский раскритиковал канцлера Германии за позицию по поставкам танков Украине Посольство России прокомментировало намерение Вашингтона передать Киеву замороженные российские активы Каждый десятый российский турист будет путешествовать в этом году с друзьями