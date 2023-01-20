СМИ сообщили о госпитализации Назарбаева
Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева госпитализировали. Об этом сообщил бывший директор телеканала «Хабар 24» Александр Аксютиц со ссылкой на собственные источники.
Как отметил Аксютиц, Назарбаев находится в одной из больниц Астаны.
«Ему проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что, возможно, будет хирургическое вмешательство», - написал Аксютиц в соцсетях.
В свою очередь, журналистка Динара Сатжан отметила, что экс-президент отправился на плановую операцию.
Официальных подтверждений от представителей Назарбаева пока не последовало.
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