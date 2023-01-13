Парламент Казахстана признал утратившим силу закон о первом президенте Назарбаеве

До этого спикер мажилиса Ерлан Кошанов отмечал, что при отмене закона Нурсултана Назарбаева смогут судить за преступления, если они есть.

Ранее бывший кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов рассказал НСН, что нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев больше не имеет никаких обязательств перед своим предшественником Нурсултаном Назарбаевым, начинается открытое противостояние.

