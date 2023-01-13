Парламент Казахстана признал утратившим силу закон о первом президенте Назарбаеве
Депутаты парламента Казахстана единогласно признали утратившим силу закон «О первом президенте Республики Казахстан – елбасы», передает РИА Новости.
Депутат мажилиса Ерлан Саиров в своем выступлении объяснил, что это поможет «исключить механизмы, способствующие узурпации власти отдельной личностью».
Далее закон направляется на подпись главе государства.
До этого спикер мажилиса Ерлан Кошанов отмечал, что при отмене закона Нурсултана Назарбаева смогут судить за преступления, если они есть.
Ранее бывший кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов рассказал НСН, что нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев больше не имеет никаких обязательств перед своим предшественником Нурсултаном Назарбаевым, начинается открытое противостояние.
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