Парламент Казахстана признал утратившим силу закон о первом президенте Назарбаеве

Депутаты парламента Казахстана единогласно признали утратившим силу закон «О первом президенте Республики Казахстан – елбасы», передает РИА Новости.

Депутат мажилиса Ерлан Саиров в своем выступлении объяснил, что это поможет «исключить механизмы, способствующие узурпации власти отдельной личностью».

Далее закон направляется на подпись главе государства.

«Зима будет жаркой»: Схватка Токаева и Назарбаева может «взорвать» общество новыми протестами

До этого спикер мажилиса Ерлан Кошанов отмечал, что при отмене закона Нурсултана Назарбаева смогут судить за преступления, если они есть.

Ранее бывший кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов рассказал НСН, что нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев больше не имеет никаких обязательств перед своим предшественником Нурсултаном Назарбаевым, начинается открытое противостояние.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ЗаконНазарбаевКазахстан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры