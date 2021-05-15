СМИ сообщили о деталях третьего визита Лукашенко в РФ в 2021 году
Третий в текущем году визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию может состояться до конца мая. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в госструктурах двух государств.
Пресс-служба белорусского лидера 9 мая после телефонного разговора Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила, что главы государств договорились о встрече «в ближайшее время».
Как отметил близкий к Кремлю источник «Коммерсанта», дата переговоров пока не раскрывается, чтобы в случае ее переноса избежать спекуляций «по поводу того, что между президентами пробежала черная кошка». Место встречи пока не определено.
По словам собеседника издания, одной из тем переговоров Путина и Лукашенко может стать вопрос создания «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства». Она включает в себя 28 «дорожных карт» — союзных программ по интеграции экономик Белоруссии и России в разных сферах, 26 из которых подготовлены и одобрены профильными ведомствами.
В нынешнем году Лукашенко приезжал в Россию дважды: 22 февраля он встретился с Путиным в Сочи, а 22 апреля состоялись переговоры российского и белорусского президентов в Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru