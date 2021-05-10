Путин и Лукашенко договорились о новой встрече

Лидеры России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о новой встрече в ближайшее время, сообщает пресс-служба белорусского президента.

Песков оценил уровень российско-белорусского сотрудничества

Главы государств обменялись мнениями о внутренней ситуации в двух странах и обговорили график совместных мероприятий на ближайшие месяцы. Также Путин и Лукашенко «коснулись ситуации на Украине».

По данным Кремля, лидеры двух стран «обменялись теплыми поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне».

Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что он договорился с российским президентом Владимиром Путиным провести следующую личную встречу предстоящим летом, передает телеканал.

Российско-белорусское сотрудничество свободно от конъюнктурных событий, у отношений хороший потенциал. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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