Путин и Лукашенко договорились о новой встрече

Главы государств обменялись мнениями о внутренней ситуации в двух странах и обговорили график совместных мероприятий на ближайшие месяцы. Также Путин и Лукашенко «коснулись ситуации на Украине».

По данным Кремля, лидеры двух стран «обменялись теплыми поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне».

Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что он договорился с российским президентом Владимиром Путиным провести следующую личную встречу предстоящим летом, передает телеканал.

Российско-белорусское сотрудничество свободно от конъюнктурных событий, у отношений хороший потенциал. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

