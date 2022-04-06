СМИ сообщили о давлении на Индонезию с целью не пустить Россию на саммит G20

Власти США пытались убедить Индонезию не пустить президента России Владимира Путина на саммит G20. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.



«Чиновники, в том числе из США, пытались убедить Индонезию исключить Путина или по крайней мере осудить его действия на Украине», — отмечается в публикации агентства.