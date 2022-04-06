СМИ сообщили о давлении на Индонезию с целью не пустить Россию на саммит G20
Власти США пытались убедить Индонезию не пустить президента России Владимира Путина на саммит G20. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
«Чиновники, в том числе из США, пытались убедить Индонезию исключить Путина или по крайней мере осудить его действия на Украине», — отмечается в публикации агентства.
Давление оказывалось на Индонезию, так как именно эта страна в 2022 году стала председателем «группы 20». Саммит «Большой двадцатки» планировалось созвать на острове Бали 15-16 ноября.
При этом ранее уже звучали предложения исключить Россию из союза. На это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что после этого не произойдет «ничего страшного».
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