СМИ сообщили о беседе Байдена и Меркель по «Северному потоку-2»

Президент США Джо Байден в беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель изложил позицию американской стороны по вопросу строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источник в администрации США.

По данным газеты, американские власти могут снять санкции с газопровода, но прежде желают увидеть от немецкой стороны пакетное решение вопроса. В частности, речь идёт о разработке механизма, благодаря которому эксплуатация трубопровода в случае сокращения транзита газа через Украину станет невозможной, сообщает Ura.ru.

Отмечается, что администрация Байдена нацелена ослабить зависимости Европы от российского газа, а также включить Украину в европейскую газовую инфраструктуру.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН выразил уверенность, что обозначенные Вашингтоном интересы Украины на самом деле ни при чем. Эксперт считает, что «Байден хочет сдружиться с Германией и Европой».

