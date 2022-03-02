СМИ: Собчак бежит из России

По некоторым данным, источник из команды телеведущей сообщил, что 2 марта журналистка уезжает из России в Стамбул. Рейс, на котором она предположительно покинет страну должен вылететь в 13:25 часов по московскому времени.

Сама Собчак в своих аккаунтах в социальных сетях об отъезде не сообщала. Последняя публикация в ее Telegram-канале была сделана вечером 1 марта.



