СМИ: Макрон не смог переубедить Си Цзиньпина относительно Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон потерпел неудачу в попытке изменить позицию лидера КНР Си Цзиньпина по конфликту на Украине, пишет газета Politico.
Издание отмечает, что после переговоров с французским лидером глава КНР не проявил признаков изменения своей позиции по украинскому вопросу.
По данным газеты, Макрон призывал Си Цзиньпина осудить спецоперацию России. Однако председатель Китая даже не упомянул РФ в своих заявлениях.
Си Цзиньпин в ходе недавнего визита в Россию выразил поддержку президенту Владимиру Путину. Китайский лидер дал понять Западу, что Пекин не откажется от тесных отношений с Москвой, заявил «Радиоточке НСН» директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru