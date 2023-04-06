СМИ: Макрон не смог переубедить Си Цзиньпина относительно Украины

Издание отмечает, что после переговоров с французским лидером глава КНР не проявил признаков изменения своей позиции по украинскому вопросу.

По данным газеты, Макрон призывал Си Цзиньпина осудить спецоперацию России. Однако председатель Китая даже не упомянул РФ в своих заявлениях.

Си Цзиньпин в ходе недавнего визита в Россию выразил поддержку президенту Владимиру Путину. Китайский лидер дал понять Западу, что Пекин не откажется от тесных отношений с Москвой, заявил «Радиоточке НСН» директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин.

