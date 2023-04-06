СМИ: Макрон не смог переубедить Си Цзиньпина относительно Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон потерпел неудачу в попытке изменить позицию лидера КНР Си Цзиньпина по конфликту на Украине, пишет газета Politico.

Си Цзиньпин: панацеи для выхода из украинского кризиса нет

Издание отмечает, что после переговоров с французским лидером глава КНР не проявил признаков изменения своей позиции по украинскому вопросу.

По данным газеты, Макрон призывал Си Цзиньпина осудить спецоперацию России. Однако председатель Китая даже не упомянул РФ в своих заявлениях.

Си Цзиньпин в ходе недавнего визита в Россию выразил поддержку президенту Владимиру Путину. Китайский лидер дал понять Западу, что Пекин не откажется от тесных отношений с Москвой, заявил «Радиоточке НСН» директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:УкраинаЭммануэль МакронСи Цзиньпин

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