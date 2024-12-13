СМИ: Си Цзиньпин не примет приглашение на инаугурацию Трампа

Ранее стало известно, что Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию, которая состоится 20 января.

По данным источников CBS, «не ожидается», что лидер КНР приедет в Вашингтон в качестве гостя мероприятия. Предположительно, на инаугурации будет присутствовать посол Китая в США, также ее могут посетить другие китайские должностные лица.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Дональд Трамп не направлял российскому лидеру Владимиру Путину приглашение на инаугурацию, пишет Ura.ru.

