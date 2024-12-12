СМИ: Трамп направил Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию

Победивший на выборах главы государства Дональд Трамп направил председателю Китая Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию, которая пройдет 20 января 2025 года, сообщает телеканал CBS News.

Команда политика намерена пригласить на церемонию и других иностранных гостей. В мероприятии может принять участие глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

Ранее Орбан сообщил, что провел день с Трампом. На встрече также присутствовали будущий советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и миллиардер Илон Маск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:СШАДональд ТрампКитайСи Цзиньпин

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