СМИ: Си Цзиньпин и Владимир Путин встретятся в Самарканде

Председатель КНР Си Цзиньпин проведет личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Самарканде 15 или 16 сентября во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пекине.

По данным издания, сейчас идет активная подготовка к этим переговорам.

Как отмечается, необходимость в личной встрече глав России и Китая возникла после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Как уточняет газета, целью поездки председателя КНР в Самарканд станет создание союза государств, которые будут противостоять США и странам Запада в их намерении по сдерживанию Китая.

США оказались на грани войны с Россией и Китаем из-за собственных инициатив

Помимо Путина в Самарканде Си Цзиньпин проведет переговоры с лидерами Пакистана, Индии и Турции, которые также приедут на саммит ШОС.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И предупредил, что борьба США с более чем 1,4 млрд китайцев «добром не кончится».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШОССаммитПутинСи Цзиньпин
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