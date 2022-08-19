СМИ: Си Цзиньпин и Владимир Путин встретятся в Самарканде
Председатель КНР Си Цзиньпин проведет личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Самарканде 15 или 16 сентября во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пекине.
По данным издания, сейчас идет активная подготовка к этим переговорам.
Как отмечается, необходимость в личной встрече глав России и Китая возникла после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Как уточняет газета, целью поездки председателя КНР в Самарканд станет создание союза государств, которые будут противостоять США и странам Запада в их намерении по сдерживанию Китая.
Помимо Путина в Самарканде Си Цзиньпин проведет переговоры с лидерами Пакистана, Индии и Турции, которые также приедут на саммит ШОС.
Ранее министр иностранных дел КНР Ван И предупредил, что борьба США с более чем 1,4 млрд китайцев «добром не кончится».
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