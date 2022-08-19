СМИ: Си Цзиньпин и Владимир Путин встретятся в Самарканде

Председатель КНР Си Цзиньпин проведет личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Самарканде 15 или 16 сентября во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пекине.

По данным издания, сейчас идет активная подготовка к этим переговорам.

Как отмечается, необходимость в личной встрече глав России и Китая возникла после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Как уточняет газета, целью поездки председателя КНР в Самарканд станет создание союза государств, которые будут противостоять США и странам Запада в их намерении по сдерживанию Китая.