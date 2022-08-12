МИД КНР: Борьба США против 1,4 млрд китайцев добром не кончится

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в начале августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, тем самым устроив «политическую провокацию» и создав «напряженность в Тайваньском проливе».

«Нарушение своих обязательств и преднамеренная провокация по тайваньскому вопросу могут лишь еще больше подорвать доверие к США. Борьба против более чем 1,4 миллиарда китайцев ни в коем случае добром не кончится», — цитирует министра РИА Новости.

Как отметил Ван И, США меняют статус-кво в Тайваньском проливе и пытаются «контролировать» Пекин с помощью Тайваня. Дипломат подчеркнул, что принятые Китаем ответные меры на визит Пелоси обоснованны, рациональны, уместны и направлены на поддержание мира в Тайваньском проливе и стабильности в регионе, пишет «Свободная пресса».

Ван И добавил, что ни одна страна не может нарушать суверенитет и вмешиваться во внутренние дела другого государства, и Китай отстаивает нормы международного права, отмечает РИА ФАН.

