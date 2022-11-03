СМИ: Си Цзиньпин и Путин показали Западу, насколько сблизились Пекин и Москва

Китай не откажется от сотрудничества с Россией, несмотря на угрозы санкций. Об этом пишет испанская газета El País.

СМИ: США и ЕС обсуждают экспортные санкции против Китая

Как отмечает издание, Пекин считает Запад главным противником, а Россию — партнером, с которым следует сотрудничать. За последние годы лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали все, чтобы продемонстрировать, насколько Китай и Россия сблизились.

«Си Цзиньпин назвал Путина лучшим и самым близким другом. С 2013 года они встречались около 40 раз. Обе стороны поддерживают безграничную дружбу и считают, что их "всеобъемлющее стратегическое партнерство" и взаимодействие в новой эпохе станут благоприятным фактором на международной арене», — подчеркивает El País.

В материале отмечается, что Пекин и Москва преследуют общую цель изменить мировой порядок, и КНР «молчаливо поддерживает» спецоперацию РФ на Украине и оказывает дипломатическую поддержку. Испанская газета считает, что Западу не удастся «вбить клин» в отношения между Россией и Китаем: ему «нечего предложить, чтобы при этом не поставить под угрозу свои "демократические ценности, интересы и безопасность"».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайРоссияВладимир ПутинСи Цзиньпин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры