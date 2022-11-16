СМИ: Швеция выделит средства на помощь Украине

Власти Швеции выделят свыше 350 миллионов долларов на военную и гуманитарную помощь Украине. Об этом сообщил портал Local Sweden со ссылкой на правительство страны.

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Отмечается, что в рамках военной помощи Швеция поставит Украине установку ПВО с боекомплектом. При этом издание подчеркивает, что по соображениям безопасности власти не уточнили, какая именно система будет передана Киеву.

Ранее Associated Press сообщила, что Администрация США запросила у Конгресса более 37 млрд долларов дополнительной помощи Киеву, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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