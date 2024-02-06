СМИ: Швеция намерена прекратить следствие по взрывам на «Северных потоках»
Прокуратура Швеции планирует в ближайшие дни объявить о прекращении следствия по взрывам на «Северных потоках», сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
По данным СМИ, решение связано с невозможностью установить конкретных подозреваемых. Местный прокурор Матс Люнгквист намерен сделать заявление в ближайшие дни.
Падение давления на одной из ниток «Северного потока-2» зафиксировали в ночь на 26 сентября 2022 года. Вечером того же дня давление упало и на обеих нитках «Северного потока – 1». Президент России Владимир Путин заявил, что взрыв был диверсией, напоминает «Радиоточка НСН» .
Шведские спецслужбы в ноябре 2022 года подтвердили факт диверсии. В марте 2023 года газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что ее могла совершить некая «проукраинская группировка», которая действовала без ведома властей США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru